Bolu'da sis etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

BOLU (AA) - Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent ve Kuruçay mevkisi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Karaköy Kampüsü, Kürkçüler, Kültür, Sağlık, Yukarısoku, Sümer, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu'da sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
15 kızıl geyiğin avlanmasını engellemek için bakanlığa açılan davada ara karar! Yürütme durduruldu

15 kızıl geyiğin avlanmasını engellemek için bakanlığa açılan davada ara karar! Yürütme durduruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title