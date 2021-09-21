Bolu'da sağlık çalışanları ve hastalar hobi bahçesi oluşturdu

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve hastalar, hobi bahçesi oluşturdu.

Çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiği bahçedeki ürünlerle ilgilenen hastalar ve sağlık çalışanları, hem keyifli vakit geçiriyor hem de stresten uzaklaşıyor.

Domates, salatalık, karpuz, çilek gibi ürünler yetiştiren hastalar, birlikte bir faaliyette bulunmanın kendilerini sosyalleştirdiğini kaydetti.

Hastanenin başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Afşin, yaptığı açıklamada, "Hastanemizde yapılan hobi bahçesiyle hem hastalarımız hem de çalışanlarımız bir şekilde stresten uzaklaşıp üretmenin keyfini yaşıyorlar. Fizik tedavi alan hastalarımız uzun bir süre hastanede yatmakta. Bu süreçte sağlık çalışanlarıyla aile gibi oluyorlar ve hobi bahçesi çalışmasıyla birlikte ürün yetiştirmekle mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.