Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Bilal Aktaş idaresindeki 03 BS 277 plakalı otomobil, karşı istikamette seyreden Erol Ünal yönetimindeki 14 BP 596 plakalı tırla Karataş köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobildeki Selma Aktaş yaralandı.
Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.