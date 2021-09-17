Bolu'da öğrenciler, trafik kurallarını mobil eğitim tırında öğrendi

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu'ya geldi.

İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan eğitim tırını, il merkezinde bulunan okullardaki öğrenciler dönüşümlü ziyaret etti.

Trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen eğitim tırında, özel eğitimciler tarafından çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Daha sonra, okul bahçesinde hazırlanan, trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı alana geçen çocuklar, burada trafik kurallarını uygulamalı öğrendi.

Bazı öğrenciler akülü arabalarla trafikte seyrederken, bazıları ise trafik ışıkları ile yaya ve okul geçitlerinde bekledi.

Polis şapkası ve yelek giyen bazı öğrenciler ise trafik akışını yönlendirdi.

Öğrencilere uygulamalı eğitimin ardından kırmızı düdük, trafik dedektifi kimlik kartı verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy da trafik eğitim tırını ziyaret ederek çalışmaları izledi. Aksoy, teorik ve uygulamalı eğitimleri izleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Tırın bir sonraki durağı Ankara olacak.