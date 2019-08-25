BOLU'DA LAVANTA KOKUSU SALIMI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

25.08.2019 15:54

BOLU Belediyesi tarafından ilaçlama aracı ile kente salımı yapılan lavanta kokusu tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar ve basın organları kokunun çöp kokusunu bastırmak amacıyla salındığını iddia ederken, Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorununun olmadığını söyledi. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyenin bahçelerinde yetiştirilen lavanta ve lavantin gibi tıbbi aromatik bitkiler damıtma yöntemiyle solüsyon hale getirildi. Daha sonra bu solüsyon ilaçlama araçlarıyla şehre güzel koku yayılması ve haşere, sinek ve böcekleri uzaklaştırma etkisi nedeniyle sıkılmaya başlandı. Çalışma, Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından basın organlarına servis edildi. Bazı medya organları ve vatandaşlar kokunun şehirdeki çöp kokusunu önlemek için salındığını iddia etti. Şehre lavanta kokusu salınması tartışmalara yol açtı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, çalışmanın çöp kokusunu önlemeye yönelik yapıldığına yönelik eleştirilere çok üzüldüklerini söyledi. Özdemir şunları söyledi Bolu Belediyesi'nin çok güçlü bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Park Bahçeler Müdürlüğü lavanta ekimi ve dikimi de yapıyor. Ağustos ayı içerisinde bu lavantaların hasatını almıştık. Bunu nasıl değerlendiririz diye düşünürken, damıtma yöntemi ile bir yağ elde ettik. Bu yağın aynı zamanda böcek savurucu etkisi de var. Böcek ve sineklerle mücadelede etkisi de olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Biz hem şehrimiz güzel koksun hem de elimizdeki yağı değerlendirelim, hem de böcekle mücadele etmek istedik. Bu sebepten dolayı da şehrimizin bazı bölgelerine kendi ilaçlama araçlarımızla lavanta kokusu saldık. Bunu Bolu Belediyesi çöp kokusunu engelleyemiyor bu yüzden koku sıkıyor diye eleştirenler oldu. Bu bizi çok üzdü.

Daha önceki AK Partili belediye döneminde yapılmış olan yeraltı çöp konteynerları sisteminin aynı şekilde kaydeden Özdemir, Bolu Belediyesi'nin, Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorunu yok. Biz 4 aylık bir belediyeyiz. Bizden önce yapılan yer altı çöp konteynerları sistemi aynen devam ediyor. Hem toplanması hem de temizlenmesi konusunda hiçbir sorunumuz yok. İsteyen gelip de bakabilir. dedi.

Özdemir ayrıca çöp konteynerinin beklenenden önce dolması halinde oluşturulan ihbar hattına ulaşılarak çöpün alınmasının sağlandığını belirtti.

Kaynak: DHA