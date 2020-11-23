Bolu'da kümes yangını
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Bolu'da kümes yangını

23.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:28
Bolu'da kümes yangını

Bolu'da bir kümeste çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

Bolu'da bir kümeste çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kürkçüler Mahallesi'nde Celal Özalp'e ait tavuk kümesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, kümesin bitişiğinde bulunan mısır balyasının bulunduğu alana sıçradı.

Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Yangında kümeste bulunan yaklaşık 100 tavuk yanarak telef olurken, 100 mısır balyası yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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