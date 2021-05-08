Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye cezai işlem uygulandı
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Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye cezai işlem uygulandı

Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tabaklar Mahallesi'nde bulunan ve salgın önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kahvehaneye düzenlenen operasyonda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişinin maske ve mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı belirlendi.

İşletme sahibi ile kumar oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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