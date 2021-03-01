Bolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin doğalgaz ve elektrik faturaları ödedi
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Bolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin doğalgaz ve elektrik faturaları ödedi

01.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:18
Bolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin doğalgaz ve elektrik faturaları ödedi

Bolu Bağışçılar Vakfı, son bir hafta içinde, gazı kapalı olan yüzlerce ailenin faturasını ödeyerek, kullanıma tekrar açılmasını sağladı.

Bolu Bağışçılar Vakfı, son bir hafta içinde, gazı kapalı olan yüzlerce ailenin faturasını ödeyerek, kullanıma tekrar açılmasını sağladı.

Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kış aylarının ekonomik geliri düşük aileler için daha zorlayıcı bir hal aldığını belirterek, vakıf olarak zor durumda kalan aileler için bu hareketi başlattıklarını söyledi.

Kış aylarında doğalgazı ve elektriği kesilen ailelerin faturalarını ödediklerini belirten Abak, "Bolu gerçek anlamda hayırseverlerin şehri. Vakıf olarak pandemi döneminde doğalgazsız elektriksiz aile kalmasın, bu zor günleri birbirimize destek olarak aşalım diye düşündük. Sağ olsunlar vakıf üyelerimizin maddi anlamda büyük katkıları oldu. Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri arasında başlattığımız dayanışma ve yardımlaşma hareketine çok sayıda vatandaşımız gerek sosyal medya gerek telefon ile bize ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Henüz bir hafta olmasına rağmen 100 bin liraya yakın tutarda fatura ödendi." diye konuştu.

"Biz öncelikle borçtan dolayı aboneliği kapatılmış ailelerin faturalarını ödüyoruz" diyen Abak, "Şu anda yüzlerce ailenin doğalgaz borcu kapatılarak abonelikleri aktif hale getirildi. Havaların soğuk olması nedeniyle önceliğimizi doğalgaz faturalarına verdik. Doğalgaz faturalarından sonra zor durumda kalan ailelerin elektrik faturalarının ödenmesi noktasında destek olacağız." şeklinde konuştu.

Yapılacak yardımların suistimal edilmemesi için 15 Şubat 2021 tarihinden önce kapanan aboneliklerin faturalarının ödendiğini belirten Abak, "Burada hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetinin de suistimal edilmemesi lazım. Bu nedenle 15 Şubat 2021 tarihinden önce gazı-elektriği kesilen abonelerin faturalarını ödüyoruz. Vakıf olarak biz kimseye duyurmadan yaklaşık bir hafta önce üyelerimizin bağışlarıyla faturaları ödemeye başlamıştık." dedi.

Hayırseverliğin bu toprakların mayasında olduğunu ifade eden Abak, "Bolu halkı gerçek anlamda hayırsever bir halk. Hayırseverlik, yardımlaşma bu toprakların mayasında var. İzzet Baysal'ın şehri. İzzet Baba'nın izinden yürüyen bir şehir. İhtiyacı olan ailelerin faturalarını ödediğimizi duyan vatandaşlarımız gerek vakfa gelerek gerek vakfa şartlı bağış yaparak bütçeleri ölçüsünde destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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