Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta yürüyen 80 yaşındaki alzaymır hastası Havva Koçak, kaydolduğunu ve evini bulamadığını söyleyerek bir kişiden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adresini hatırlayamayan kadının oğlunun isminin Sönmez Koçak olduğunu öğrendi.

Oğluna sosyal medya hesabından ulaşamayan ekipler, Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hastanelerdeki kayıtları araştırdı.

Hastane kayıtlarındaki telefon numarasından Sönmez Koçak'a ulaşan ekipler, yaşlı kadını ailesine teslim etti.

Koçak, annesinin sık sık evden habersiz çıktığını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi
Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi
Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi
Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:43:57. #1.15#

title