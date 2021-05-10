Evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası polis tarafından ailesine teslim edildi

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Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Bolu'da evinden uzaklaşarak kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta yürüyen 80 yaşındaki alzaymır hastası Havva Koçak, kaydolduğunu ve evini bulamadığını söyleyerek bir kişiden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adresini hatırlayamayan kadının oğlunun isminin Sönmez Koçak olduğunu öğrendi.

Oğluna sosyal medya hesabından ulaşamayan ekipler, Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hastanelerdeki kayıtları araştırdı.

Hastane kayıtlarındaki telefon numarasından Sönmez Koçak'a ulaşan ekipler, yaşlı kadını ailesine teslim etti.

Koçak, annesinin sık sık evden habersiz çıktığını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder