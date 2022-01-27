Daha önce iki kez ikiz doğuran inek, üçüz dünyaya getirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Ergaş ailesinin daha önce 2 kez ikiz buzağı dünyaya getiren inekleri, bu kez üçüz doğurdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahbazlar köyünde hayvancılık yapan aile, inekleri "Akfatma"nın, "Fedime", "Halime" ve "Ceyyar" ismini verdikleri üç buzağıyı sağlıklı şekilde dünyaya getirmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı da Ergaş ailesini ziyaret etti. Buzağıların sağlık kontrolünü yapan Tatlı, kimliklendirme işlemlerini de gerçekleştirdi.

Çiftçi Neslihan Ergaş, ineğinin bugüne kadar 5 doğum yaptığını ve bu doğumlardan toplam 9 buzağı dünyaya getirdiğini söyledi. Kendisinin de şaşkın olduğunu dile getiren Ergaş, şöyle konuştu:

"İneğimiz ilk doğumunu yaptı, sonra aradan 20 dakika geçince ikinci doğumunu yaptı. Sonra ağrılarının devam ettiğini fark ettik. Yarım saat geçti bir de baktık üçüncü buzağı geliyor. Daha önce ikizlerim oldu ama üçüz ilk kez görüyorum. Daha önce hiç görmedim."

Semih Tatlı ise Neslihan Ergaş'ın ineğinin meşhur olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Neslihan ablamızın sevincini paylaşmaya geldik bugün. Üçüz doğum yaptığı haberini aldık. Kimliklendirme işlemlerini yaptık. Üçüz buzağılama genelde ilçemizde rastlanmayan bir durum. Buradaki 10 yıllık görevim boyunca daha önce karşılaşmadım. Yetiştiricimizin sevincini paylaşıyoruz. Buzağılarımız da sağlıklı. Buzağılardan iki tanesi dişi, bir tanesi erkek."