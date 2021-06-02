Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü Bolu merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde çıkan yangında yan yana bulunan 2 ahır, samanlık ve garaj küle döndü.

Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

BOLU - Bolu merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde çıkan yangında yan yana bulunan 2 ahır, samanlık ve garaj küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya'ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından alevler hemen bitişiğinde bulunan Metin Özcan'a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahır, samanlık ve garajlara müdahale etti. Özcan ve Yalçınkaya'nın garajda bulunan araçları yangın büyümeden kurtarırken her iki ahşap yapıda yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü
Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü
Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü
Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü
Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 02:42:19. #1.15#

title