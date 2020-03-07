Bolu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

07.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:44

Bolu'da çıkan örtü yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Merkez ile Mudurnu ilçesi arasında kalan Çepni köyü Yaylacık mevkisinde örtülük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Bolu Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 dönüm örtülük alanda zarar meydana geldi.

Kaynak: AA