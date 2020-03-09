Bolu'da camide yangın Bolu'da bir caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da bir caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çobankaya köyündeki Sarı Ahmetler Mahallesi Camisinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, caminin çatı katında ve iç kısmında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: AA