Bilgisayarında cinsel içerikli görüntüler bulunan Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı
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Bilgisayarında cinsel içerikli görüntüler bulunan Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı

02.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:09

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ö.'nün bilgisayarında suç teşkil eden cinsel içerikli videolar bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisine ait bilgisayarına suç teşkil eden cinsel içerikli videolar indirdiğini tespit ettiği Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ö. hakkında soruşturma başlattı. 6 yıldır Bolu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan M.Ö, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ BULUNDU

M.Ö.'nün evinde ve belediyedeki makam odasında bulunan bilgisayarlarında inceleme yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede M.Ö.'nün bilgisayarında çok sayıda uygunsuz görüntü bulundu. Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilgisayarında cinsel içerikli görüntüler bulunan Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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