Bariyerlere çarpan LPG tankeri tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Adem K. idaresindeki 34 NK 22 90 plakalı LPG tankeri, Kürkçüler mevkisinde demir bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Sürüklenen tanker, tarlada park halindeki traktöre çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, patlama ve yangın riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede gaz ölçümü yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir sızıntı olmadığını tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder