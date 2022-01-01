Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Bolu Belediyesi'nin şehirdeki yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik uygulamalarıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Bolu İdare Mahkemesi uygulamalar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti. Buna göre kentteki yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilecekti.

NİKAH ÜCRETİ 100 BİN TL OLACAKTI

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti. Belediye başkanı Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

TRT Haber'in haberine göre, Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
ERKAN :keşke mahkeme 5 elektrik zammını da durdursa. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title