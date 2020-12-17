Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:59
Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Özcan, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde de Orhan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Tanju Özcan, Anadolu Ajansı muhabirlerini çektikleri güzel fotoğraflar için tebrik ederek, "Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli. Biz de geleneksel olarak bu oylamaya katılıyoruz. Bu sene de beni etkileyen fotoğraflardan bazılarıyla ilgili seçimlerimi yaptım. Sonuçlarını da takip edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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