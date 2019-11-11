Bolu-bakan yardımcısı fatih metin belediye üzerine düşeni yaparsa, tüneli bitiririz

11.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:33

Bakan yardımcısı Fatih Metin Belediye üzerine düşeni yaparsa, tüneli bitiririz

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Karadere'den Bolu'ya tünelle getirilecek içme suyu projesinin inşaat alanını gezdi. Metin, projede belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yapmasını beklediklerini ifade ederek, Belediyemiz de üzerine düşen bu 2 görevi yapmasıyla beraber bir an önce Bolu'muzun içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Eğer belediye başkanımız 'Ben bunu yapamıyorum, beceremiyorum' derse elimizi taşın altına koyarız. 'Ben belediye başkanı olarak üstüme düşeni yapamıyorum, üstüme düşen görevi yerine getiremiyorum' derse biz de Allah'ın izniyle bu görevi yerine getiririz. dedi.

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, 2016 yılında ilk kazması vurulan Karadere sularının Bolu'ya getirilmesiyle ilgili devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Tamamlanmasıyla saniyede 293 litre temiz su kaynağının Bolu'ya ulaşmasını sağlayacak projeyle ilgili bilgiler veren Fatih Metin, CHP'li Bolu Belediyesi'nden de inşaat çalışmalarında üzerlerine düşenleri yapmalarını beklediklerini belirtti. 2055 yılına kadar 1 milyon nüfusa yetecek kadar su kaynağının kente kazandırılması planlanan projenin hızlı yürümesi için bakan yardımcısı olarak üzerine düşeni yaptığını anlatan Metin şunları söyledi

Bulunduğumuz yer kaynaktan buraya 3.6 kilometrelik bir tünel. Bunun içinden içme suyu borusu tesisatı yapılacak. Ardından yine inşaatı devam eden boru tesisatı yapımı çalışması var. Şu anda 3.6 kilometrelik tünelin beton kaplama işinin belediye tarafından yapılmasını bekliyoruz. Allah'a çok şükür ben bakan yardımcısı olduktan sonra buradaki işin hızlı yürümesi anlamında 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle 5 buçuk milyonluk bir ödeneği tahsis ettik ve müteahhidimiz hızlıca çalışmasına başladı. Şu anda 3 kilometreye tamamlanacak olan tesisatımızın yapımı devam ediyor. Bu hattı şöyle tanımlamak lazım. 12.6 kilometrelik hattın 3.6 kilometrelik kısmı bu tünel.

BELEDİYE YAPAMAM DERSE BİZ YİNE YAPARIZ

Belediyenin üzerine düşen kamulaştırma ve betonlama işlemini yapması gerektiğini belirten Fatih Metin, Buradaki betonlama çalışması belediye tarafından yapılacak. Bu hat üzerinde 1.9 kilometrelik bir hatta da kamulaştırma yapılması lazım. Bu da belediye tarafından yapılacak. Dolayısıyla biz de 12.6 kilometrelik içme suyu tesisatımızın işlemini yapmış olacağız. Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Ben buradan devlet su işleri müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Bolu'nun hayali olan içme suyunun yapım işlemini incelemek üzere buradayız. Belediyemiz de üzerine düşen bu 2 görevi yapmasıyla beraber bir an önce Bolu'muzun içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Belediyemiz ile beraber hızlı bir şekilde bu işi yaparsak. Bolu'muz en kısa zamanda içme suyuna kavuşmuş olacak. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Eğer belediye başkanımız 'Ben bunu yapamıyorum, beceremiyorum' derse elimizi taşın altına koyarız. 'Ben belediye başkanı olarak üstüme düşeni yapamıyorum, üstüme düşen görevi yerine getiremiyorum' derse biz de Allah'ın izniyle bu görevi yerine getiririz. diye konuştu.

Kaynak: DHA