: Bolu arkut dağı kayak merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

12.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:15

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun Gerede ilçesinde 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi hafta sonunda özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Gerede'de bulunan bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi hafta sonu tatilinde ilgi gördü. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 adet mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler eşsiz doğa manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, kayak merkezini çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'na yakınlığı ile dikkat çeken kayak merkezinde kar kalınlığı ise 1,5 metreyi aştı.

ŞUBAT SONUNA KADAR OTEL, YÜZDE YÜZ DOLU

Arkut Dağı Kayak Merkezi yakınında bulunan bir otelin sahibi Baran İlkhanı, Şu ana kadar ilgi çok iyi. Çok kalabalık oluyor. Özellikle aile oteli burası. Aile ve çocukları için kayak merkezi olarak tesisimiz çok güzel. Yarı yıl tatilinde doluyuz. Rezervasyonlarımız yüzde yüze ulaştı şu anda. Şubat'ın sonuna kadar yüzde 100 doluyuz. dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN OLAN TEK KAYAK MERKEZİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çekerek, Gerede'nin en önemli cazibe merkezi olan bir yer. Gerede Ankara'ya 120, İstanbul'a yaklaşık 300 kilometre civarında bir ilçe. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Marmara'ya bağlayan en önemli D-100, D-750 ve TEM Otoyolu'nun kesiştiği en önemli merkezlerden bir tanesi. Türkiye'de demiyorum dünyada en güzel cazibe merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda ulaşım yollarına çıktığınızda kayak merkezi 5 kilometre uzaklıkta, 5 dakikada ulaşılabiliyor. Çok kolay çıkılabilecek bir merkez. Buranın en önemli cazibe merkezi olmasının sebebi şudur. Kayak ve kış sporları pahalı bir spor olması nedeniyle her bütçeye uygun olan tek kayak merkezi Arkut Dağı Kayak Merkezi'dir. Çevresinde mukayese ettiğimiz kayak merkezleri çok pahalı. Burada çay bile 1,5 TL. Konaklama ile alakalı fiyatları mukayese bile edemeyeceğimiz kadar ucuz. Sömestr tatilinde bunu fırsat bilip, İstanbul, Ankara ve çevre il, ilçelerimizden mutlaka ve mutlaka kayak yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Konaklama ile alakalı da herhangi bir sorunumuz yok. Burası bütçesi en uygun olan kayak merkezlerinden bir tanesi ve buraya özellikle öğrencilerimizi davet ediyoruz. dedi.

Kaynak: DHA

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