Bolton'un görevden alınması: ABD-Türkiye ilişkilerini etkiler mi?

12.09.2019 08:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alındığını açıklamasının ardından bundan sonraki sürecin Türkiye açısından nasıl izdüşümleri olabileceği sorusu gündeme geliyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son dönemde Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri, güvenli bölgenin tesisi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Euronews.com'da Görüntüle