Bollywood'un yıldızlarından Irrfan Khan 54 yaşında hayatını kaybetti Hindistan'ın dünyaca tanınan oyuncularından Irrfan Khan, 54 yaşında kalın bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

Hindistan'ın dünyaca tanınan oyuncularından Irrfan Khan, 54 yaşında kalın bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

Boollywood'un yıldız oyuncularından Khan, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Slumdog Millionaire," ve "Life of Pi" gibi Hollywood yapımlarında da yer almıştı. Khan, Mira Nair, Wes Anderson ve Ang Lee gibi önemli yönetmenlerle çalışmıştı. Euronews.com'da Görüntüle