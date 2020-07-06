Bolivya Sağlık Bakanı Roca, korona virüse yakalandı Bolivya Sağlık Bakanı Mara Eidy Roca'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Bolivya Sağlık Bakanı Mara Eidy Roca'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Korona virüs salgını Güney Amerika'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Bolivya'da Sağlık Bakanı Maria Eidy Roca'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Yetkililer, bakanın durumunun stabil olduğunu ve tedaviye başlandığını duyurdu.

Bolivya'da toplam korona virüs vaka sayısı 38 bin 71'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 378'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA