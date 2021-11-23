Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları
AA / Marcelo Perez Del Carpıo - Haberler | Güncel
Sajama Dağı Dağcı kadınların hazırlığı Aymara kadın dağcılarının yürüyüşü Bolivya'nın Oruro Departmanı'ndaki Sajama Ulusal Parkı içinde yer alan ve Şili sınırına yakın And Dağları'ndaki batı volkanik dağların parçası olan Sajama Dağı, yerli Aymara kadın dağcılar tarafından ilgi görüyor.
Sajama Dağı
Dağcı kadınların hazırlığı
Aymara kadın dağcılarının yürüyüşü
Bolivya'nın Oruro Departmanı'ndaki Sajama Ulusal Parkı içinde yer alan ve Şili sınırına yakın And Dağları'ndaki batı volkanik dağların parçası olan Sajama Dağı, yerli Aymara kadın dağcılar tarafından ilgi görüyor.