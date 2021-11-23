Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları - Haberler
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Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları

AA / Marcelo Perez Del Carpıo - Haberler | Güncel

Sajama Dağı Dağcı kadınların hazırlığı Aymara kadın dağcılarının yürüyüşü Bolivya'nın Oruro Departmanı'ndaki Sajama Ulusal Parkı içinde yer alan ve Şili sınırına yakın And Dağları'ndaki batı volkanik dağların parçası olan Sajama Dağı, yerli Aymara kadın dağcılar tarafından ilgi görüyor.

Sajama Dağı

Dağcı kadınların hazırlığı

Aymara kadın dağcılarının yürüyüşü

Bolivya'nın Oruro Departmanı'ndaki Sajama Ulusal Parkı içinde yer alan ve Şili sınırına yakın And Dağları'ndaki batı volkanik dağların parçası olan Sajama Dağı, yerli Aymara kadın dağcılar tarafından ilgi görüyor.

Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları

Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları

Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları

Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

AA / Marcelo Perez Del Carpıo - Son Dakika Haberleri

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