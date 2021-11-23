Bolivya'da yerli Aymara kadın dağcıları

Sajama Dağı

Dağcı kadınların hazırlığı

Aymara kadın dağcılarının yürüyüşü

Bolivya'nın Oruro Departmanı'ndaki Sajama Ulusal Parkı içinde yer alan ve Şili sınırına yakın And Dağları'ndaki batı volkanik dağların parçası olan Sajama Dağı, yerli Aymara kadın dağcılar tarafından ilgi görüyor.