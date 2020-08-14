Bolivya'da son 24 saatte 1388 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1388 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1388 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 96 bin 459'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1388 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 96 bin 459'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 884, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 720 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA