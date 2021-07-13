Bolivya'da otobüs kazası: 34 ölü, 10 yaralı
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Bolivya'da otobüs kazası: 34 ölü, 10 yaralı

Bolivya'da otobüs kazası: 34 ölü, 10 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçurumdan düşmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçurumdan düşmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 34 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf, "Buradaki durum gerçekten çok acı verici. Ölenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldiler, yaşadıkları gerçekten çok üzücü anlar." açıklamasında bulundu.

Otobüsün 150 metreden fazla yüksekten düştüğünü aktaran Assaf, çevredeki hastanelere kaldırılan 10 yaralının içinde durumu ağır olanların bulunduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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