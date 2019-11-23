Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması
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Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.

23.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:07
Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm

'da geçici , istifa eden eski Devlet Başkanı 'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Arturo Morillo davanın başkent La Paz'daki federal savcılığa iletildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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