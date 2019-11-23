Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması

23.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:07

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.



İçişleri Bakanı Arturo Morillo davanın başkent La Paz'daki federal savcılığa iletildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle