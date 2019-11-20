Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi
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Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi

Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

20.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:19
Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi

'da 'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.


Bu gelişmeyle 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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