Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.
20.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:19
Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Bu gelişmeyle 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com