Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Rus ordusunun Donetsk saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken, Rus ordusu askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki çok sayıda sivil yerleşim alanını bombalayan Rusya'nın saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Öte yandan Rusya, Harkov'da da vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı.
Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor.
SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI
Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk'te şehir merkezini hedef alan Rusya'nın saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
HARKOV'DA ÇOK KATLI BİNALARI HEDEF ALDILAR
Rus ordusu Harkov'da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Harkov'daki saldırı sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022