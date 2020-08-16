Bölge Başkanı Taşlı, "Yaşananlardan ders almalıyız"
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Bölge Başkanı Taşlı, "Yaşananlardan ders almalıyız"

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Yaşanan bu büyük acıdan ders çıkararak buna uygun hareket etmeliyiz" dedi.

Bölge Başkanı Taşlı,
16.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:20

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Yaşanan bu büyük acıdan ders çıkararak buna uygun hareket etmeliyiz" dedi.

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 17 Ağustos 1999 Depremi ile ilgili mesajında "21 yıl önce meydana gelen, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve 10 binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara Depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihte yerini almıştır. Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi ve birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Yaşanan bu büyük acıdan ders çıkararak buna uygun hareket etmeliyiz. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999 Depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor; depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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