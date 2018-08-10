Boksun Şampiyonu Büyükşehir'den

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün alt yaş sporcuları, boksta başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bayburt'ta yapılan turnuvada Büyükşehirli sporcular Ahmet Tarık Çelebi birincilik, Mazlum Ali Taner ise üçüncülük aldı.

Türkiye Boks Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 'Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası', 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Bayburt'ta düzenlendi. Bayburt Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya, 40 ilden 336 sporcu katıldı. 46 kilogramda ringe çıkan Büyükşehirli sporculardan Ahmet Tarık Çelebi, 'oynadığı 4 turun ardından' rakiplerini geçerek, turnuvayı şampiyon tamamladı. 34 kilogramda mücadele eden Mazlum Ali Taner ise, yarı finalde rakibine mağlup olarak üçüncü oldu.

Bursa'ya başarıyla dönmenin haklı gururunu yaşayan minik sporcular, sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı. - BURSA