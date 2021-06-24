Boğumlama ne demek? Boğumlama anlamı ne?
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Boğumlama ne demek? Boğumlama anlamı ne?

Boğumlama ne demek? Boğumlama anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Boğumlama, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Boğumlama ne demek? Boğumlama anlamı ne? İşte, Boğumlama kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Boğumlama kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Boğumlama anlamı ne? Boğumlama ne demek?

BOĞUMLAMA NE DEMEK?

Boğumlama ya da boğumlanma, konuşma organları olan dudak, dil, damak uzamı, yanaklar, alt çene ve boğazın birlikte çalışarak ses çıkarmasına verilen addır. Aynı zamanda sessiz harflerin bir cümlenin başında ve sonunda keskin ve net bir biçimde söylenmesi ve sesli harflerin de yüksekliğine ve vurgularına dikkat edilerek söylenmesine de denir.-

Boğumlama, hecelerin iyi anlaşılacak şekilde bir araya getirilmesidir. Bazı kişiler konuşurken dudaklarını iyi hareket ettirmez. Bu tür konuşanlarda yani dudak tembelliğine sahip kişilerin konuşmasının anlaşılması güçtür. Konuşma esnasında seslerin karşıdaki dinleyici veya dinleyiciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için yüksek sesle konuşulmasından ziyade hecelerin düzgün boğumlanması daha faydalıdır.

Konuşmaya dayalı radyo ve televizyon sunuculuğu ya da tiyatro oyunculuğu gibi mesleklerin hepsinde konuşma eğitiminin en önemli kısmı boğumlama eğitimidir. Boğumlama eğitimi ile amaçlanan ağızdan çıkan her sesin doğru ve etkili bir biçimde çıkmasıdır. Boğumlama yeteneğinin geliştirilmesi için konuşma organlarının zorlandığı tekerlemeler ile ses çalışmaları yapılmalıdır.

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