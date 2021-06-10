KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
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KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Mehmet Turhan (55) ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) boğarak, öldürüp, evinin yanındaki tandır içine betonla gömdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Turhan'ın kardeşi Yusuf ile onun eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, Mehmet Turhan (55) ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) boğarak, öldürüp, evinin yanındaki tandır içine betonla gömdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Turhan'ın kardeşi Yusuf ile onun eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan, adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası takibe alındı.

Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis ekipleri, arama çalışması yaptı. Kadavra köpeği 'Vera' ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin boğularak, öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cesetleri, otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf ile onun eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE
KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAYSERİ BOĞULUP, TANDIRA GÖMÜLEN ÇİFTİN KATİL ZANLISI AİLE ADLİYEDE - Haberler
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