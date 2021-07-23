Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü
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Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü

Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Kazak Kaldybek Mukatayev (70) denizde boğuldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Kazak Kaldybek Mukatayev (70) denizde boğuldu. Mukatayev'in kıyıya çıkarılan cansız bedeni başında bekleyen eşi ise gözyaşı döktü.

Oba Mahallesi'ndeki plaja eşi, kızı, damadı ve torunuyla gelen Kazak Kaldybek Mukatayev sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre Kaldybek Mukatayev suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Mukatayev'i sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaldybek Mukatayev'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi, Kaldybek Mukatayev'in şezlonga konulan cansız bedenin başında gözyaşlarına boğuldu. Alanya'da yerleşik yaşayan Kaldybek Mukatayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için kaldırıldığı hastanenin morguna konuldu.


Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü
Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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