Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık
19.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:32
MERSİN'in Silifke ilçesinde yağmurun ardından Boğsak Adası çevresinde çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
MERSİN'in Silifke ilçesinde yağmurun ardından Boğsak Adası çevresinde çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
- Mersin
İlçede etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, Boğsak Adası manzarasıyla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Doğa olayını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.
- Mersin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR