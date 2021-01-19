Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık
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Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık

19.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:32
Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık

MERSİN'in Silifke ilçesinde yağmurun ardından Boğsak Adası çevresinde çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yağmurun ardından Boğsak Adası çevresinde çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

İlçede etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, Boğsak Adası manzarasıyla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Doğa olayını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.


- Mersin
Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık
Boğsak Adası'na gökkuşağından gerdanlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

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