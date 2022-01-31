BOĞAZKALE, ÇORUM (İHA) - - Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan kapalı Pazar alanının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökerek kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda muhtemel facianın önüne geçildi. Çöken çatının altında kalan belediye 2 adet kullanilmayan araç hasar gördü.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı kapalı Pazar yerine giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Ocaklı yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar alanımızın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş olup, kullanılmaz hale gelmiştir. Can kaybı yaşanmamış olup gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle tesis edilerek, enkaz kaldırma çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.