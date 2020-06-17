Boğazını bıçakla kesen genç hayatını kaybetti
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Boğazını bıçakla kesen genç hayatını kaybetti

Boğazını bıçakla kesen genç hayatını kaybetti Antalya'da bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek yaşamına son verdi.

17.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:01

Boğazını bıçakla kesen genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi TRT Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki Özgü F'den gün boyunca haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Özgü F'nin dairesine polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde bulunan Özgü F'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özgü F'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı ilk incelemede Özgü F'nin ölmeden önce başını koli bandı ile sarıp, poşet geçirdiğini ve ardından boğazını kestiğini belirledi.

Boğazını bıçakla kesen genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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