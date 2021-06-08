Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
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Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi

Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2003-2004 yılları arasında Türkiye'de modellik yapan Brezilyalı manken Noella Nance, bir döneme damgasını vurmuştu. Modellik yaptığı yılarda Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Noella Nance, notlarının düşük olması nedeniyle 2004 yılında okuldan atılmıştı. Geçen yıllar içerisinde evlenip çocuk sahibi olan Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte eski mankenin son hali...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir dönem ülkemizde modellik yapan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Brezilyalı manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı.

2003-2004 yılları arasında Neşe Erberk Ajansı'nda mankenlik yapan Brezilyalı manken Noella Nance, bir dönem magazin sayfalarını süslüyordu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Noella Nance, notlarının düşük olması nedeniyle 2004 yılında okuldan atılmıştı.

Noella Nance, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

Noella Nance'ın evlenip çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Eski manken, eşi ve çocuğuyla mutluluk pozları verdi. İşte o kareler...

Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi
Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi

Kaynak: Snob Magazin

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