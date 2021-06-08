Boğaziçili Noella yıllar sonra ortaya çıktı! Cüretkar pozlar verdi

2003-2004 yılları arasında Türkiye'de modellik yapan Brezilyalı manken Noella Nance, bir döneme damgasını vurmuştu. Modellik yaptığı yılarda Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Noella Nance, notlarının düşük olması nedeniyle 2004 yılında okuldan atılmıştı. Geçen yıllar içerisinde evlenip çocuk sahibi olan Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte eski mankenin son hali...