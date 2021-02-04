Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Çanakkale'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli yakalandı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Çanakkale'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli yakalandı

04.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:38
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Çanakkale'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplanmayı planlayan grup, eylem yapmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakilerden 9'u gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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