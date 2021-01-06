Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden "Öğrencileri nasıl ikna edeceksiniz?" sorusuna yanıt: Protesto yapanların temsilcileriyle görüşeceğim

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, üniversitede yaşanan krizle ilgili sorulara yanıt verdi. "Yaşadığınız kriz sizi korkutuyor mu? Öğrenci ve öğretim üyelerini nasıl ikna edeceksiniz?" sorusu yöneltilen Prof. Dr. Bulu, "İletişimden, dokunmaktan yanayım. Öncelikle protesto yapanların temsilcilerinden birkaçıyla görüşeceğim" dedi.

3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Rektörlüğü'ne atandıktan sonra öğrenci, öğretim üyeleri ve mezunların tepkileriyle karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu, Hürriyet'in sorularını yanıtladı. "Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerle enerjilerini atmayı severler. Bunu bir sorun olarak görmüyorum" diyen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, eleştirilere yanıtlarından özel hayatına kadar açıklamaları şöyle:

"ZAMANLA BENİ TAKDİR EDECEKLER"

Adınız Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak açıklandığı andan itibaren, öğrenci, öğretim üyesi, mezunlar tepki gösteriyor. Bunları duyunca ne düşünüyorsunuz?

Tepkileri bekliyordum. Ben değişim lideriyim. Kendi çalıştığım alan olan rekabet stratejileri devamlı rakiplerle baş edip, onların önüne nasıl geçeceğimiz konusunda çalışan bir bilim alanı. Boğaziçi markasını hak ettiği yere nasıl taşırım konusuna kafa yoracağım. Zaman içinde ben bunları somut olarak yaptıkça tanıyacaklar, takdir edecekler. İlk zamanlar benzer tepkileri Haliç Üniversitesi'nde de almıştım. Bu kadar ulusal boyutta taşınmamıştı. Zaman içinde herkes görecek ki aslında bu değişim bizim için iyi. Ben diyorum ki Boğaziçi ilk yüze girecek dünyada. Bizim üniversitemiz aslında hak ettiği yerde değil, çok daha yukarıda olması lazım dünya klasmanında.

"HOCALAR DA TEPKİ GÖSTERİYOR..."

Boğaziçi'nde birçok hocayı tanıyorum. Uzun yıllar burada okudum, ders verdim. Ve irtibatımı koparmadım. En keyif aldığım şeylerden biri de Kennedy Lodge'da oturup hocalarla yemek yemekti. Beni tanıyanlardan tepki gelmedi, aksine ciddi tebrik, "Senin yanındayız" mesajları geldi. Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Ben hocalarla ilgili somut bir şey görmedim. Belki bir iki hocamızın olabilir, bunu normal karşılamak lazım. Onlarla da toplanıp çay, kahve içtiğimizde, beni tanıdıklarında çok daha iyi noktaya geleceğimizden eminim.

"ZAMAN İÇİNDE NASIL BİR REKTÖR OLDUĞUMU GÖRECEKLER"

Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerde enerjilerini atmayı, protesto eylemlerini seviyorlar. Onda bir sorun görmüyorum. Zaman içinde benim nasıl bir rektör olduğumu gördüklerinde anlayacaklar. Sürekli öğrenci içinde olan, onları dinleyen bir rektörüm. Sosyal medyada bile onlara cevap yazarım. Bu arada takipçi sayım inanılmaz arttı. Bütün bunlar zaman içinde normale dönecek. Belki de bu tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup, insanların evde olduğu için daha fazla sosyal medya ile zaman geçirmesidir.

"PROTESTOCULARIN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİM"

Yaşadığınız kriz sizi korkutuyor mu? Öğrenci ve öğretim üyelerini nasıl ikna edeceksiniz?

İletişimden, dokunmaktan yanayım. Empati yapmayı seven biriyim. Öncelikle protesto yapanların temsilcilerinden birkaçıyla görüşeceğim. Yanlış bilgileri varsa onları düzeltmek istiyorum. Ben şeffafım. Bugün dekanlarla, bölüm başkanlarıyla başlıyorum. Sonra hoca ve öğrencilerle konuşacağım. Ortak ne proje yapabiliriz diye onlara soracağım. Eminim herkesin bir projesi var. Onları listeleyip, hayata geçirdiğimizde işlerin normalleşeceğini biliyorum. Öğrencilerle birlikte karar alarak ilerlemek lazım. Karşı görüşler mutlaka olacak. Ben burada koordinatör olacağım. Şimdiye kadar yaptığım şey budur. Yoksa kafama göre karar verip bir adım atmam. Boğaziçi benim hayalim olduğu için motive oluyorum, çok heyecanlanıyorum.