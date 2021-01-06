Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

06.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:30

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltındaki bazı şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda ise 22 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde bulunan 36 zanlının işlemleri sürüyor.

BAZI ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERDE BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldığı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldığı belirlenmişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN YARGILANMALARI VAR

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamaların sürdüğü tespit edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları (1)
AHMET: sol gibi görünen bu örgütler aslında sadece Türk düşmanıdır. aynı zamanda islam düşmanıdır. bunların sol gibi görünmesi sadece gerçek TÜrk solcusunu kandırmak içindir. bunların bütün derdi Türk milletidir. bu rektör beyin yerli silah meselelerinde mühim görevler aldığı düşünülünce bu alçakların nasıl bir amerikan uşağı olduklarıda gün gibi ortaya çıkıyor.
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