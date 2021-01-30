Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

30.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:56

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlıkla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"4 LGBT SAPKINI GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Soylu, söz konusu olaya ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

CEMAL ENGİNYURT: 4 LGBT SAPKINI GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuyla ilgili olarak, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alınmış. Süleyman Soylu bu sapkınlara 'Oh oh' diyeceğimiz bir muamele şart olmuştur. Güzel haberlerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Kısa süre sonra bu paylaşımı silen Enginyurt konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. O paylaşım ise şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

REKTÖRLÜK DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatılmıştı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüsü'nde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınamıştı. Erbaş açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" demişti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları (4)
SİZDEN BİRİ: BENCE YENİ BİR GEZİ PEYDAHLANMAK İSTENİYOR. EN UÇTAKİ KİMLİKLERİ KUTSALLARA SALDIRTIP YA DA KUTSALLARI DEĞERSİZLEŞTİRİP TOPLUMDA İNFİAL OLUŞTURARAK ÇEKMEK. İNSANLARI TOPLUMSAL KARGAŞA MİNDERİNE ÇEKMEKTİR YAPILANLARIN AMACI. BİDEN GELDİ YA HER ŞEY ÇOK GÜZEL (!) ANLAYIŞIYLA DÜĞMEYE BASILDI. ÖNCE RUSYA, SONRA TÜRKİYE. . . TÜRKİYE VE RUSYA ''NIN DOĞU AKDENİZ VE EGE ''DEN, ORTA DOĞU, VE AFRİKA, ''DAN UZAK TUTULMALARI GEREKİR. ÇORAP ÖRÜCÜLER DÜĞMEYE BASTI. GAZA, SAZA VE PROVAKASYONA GELMEYELİM
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BURUSLİ: benım bıldıgım unıversıtelıler akılda bılımde yarısırlar ulkelerı ıcın faydalı bılgıler edınırler uretırler ama bızım ulkemızde unıversıteler topcu kıslası gıbı olmus durumda :))))
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ASABİ: birilerinin kankası
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