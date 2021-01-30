Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlıkla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"4 LGBT SAPKINI GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Soylu, söz konusu olaya ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT: 4 LGBT SAPKINI GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuyla ilgili olarak, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alınmış. Süleyman Soylu bu sapkınlara 'Oh oh' diyeceğimiz bir muamele şart olmuştur. Güzel haberlerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kısa süre sonra bu paylaşımı silen Enginyurt konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. O paylaşım ise şu şekilde:

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

REKTÖRLÜK DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatılmıştı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüsü'nde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınamıştı. Erbaş açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" demişti.