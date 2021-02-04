Boğaziçi Üniversitesi nerede? Boğaziçi Üniversitesi hangi şehirde, hangi ilçede bulunuyor? Boğaziçi neresi?

Gündemde yer alan Boğaziçi Üniversitesi hangi şehirde, hangi ilçede bulunuyor merak ediliyor. Türkiye'nin puan bakımından en iyi üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi hangi ilde, hangi şehirde bulunuyor? Boğaziçi Üniversitesi hangi ilçeye bağlıdır? Boğaziçi neresi, Boğaziçi nerede?

Boğaziçi Üniversitesi'nin hangi şehirde olduğu merak konusu oldu. Peki Boğaziçi Üniversitesi nerede, haritada nerede bulunur? Boğaziçi Üniversitesi İstanbul'da mı?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, İstanbul, Türkiye'deki bir devlet üniversitesi.

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından öncülü Robert Koleji kuruldu. Güney Kampüs, yüz yılı aşkın bir süre koleje bağlı olarak kullanıldıktan sonra üzerinde bağımsız bir üniversite kurulması için 10 Eylül 1971'de Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Örneğin; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında, ÖSS'de tüm puan türlerinde en fazla tercih edilen üniversiteler kategorisinde 1. oldu. Times Higher Education'a göre en iyi 10 Türk üniversitesi sıralamasında 3. sıraya kadar yükseldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'da bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, semt ve mahalle olarak Bebek Mh. ve Beşiktaş ilçesine bağlıdır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Boğaziçi Üniversitesi Beşiktaş ilçesine bağlıdır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS

Üniversitenin birçok binası, doğusunda sınır olarak Boğaziçi ve Rumelihisarüstü tarihi kalesine sahip olan Güney Kampüs'te yer almaktadır. Bu kampüste üniversitenin en eski binaları bulunmaktadır. Kuzey Kampüs, Hisar Kampüs ve Uçaksavar Kampüsü üniversiteye yeni katılan olanakları içermektedirler. Boğazın Asya kıyısıda bulunan 5. kampüs, tarihi ,ulusal sismik istasyonlar ağının merkezi ve üniversitenin ünlü araştırma merkezi Kandilli Rasathanesine ev sahipliği yapmaktadır. Altıncı kampüs, Sarıtepe Kampüsü, Karadeniz kıyılarında ve kuzey ve güney kampüslerin kuzey batısında, 34 km uzaklıktadır.