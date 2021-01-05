Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilerin fakülteye girişini engellemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Bunu yapan kişinin kötü niyetli olduğunu söyleyen Altaylı, "O kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı önceki gün yaşanan protestolar sırasında, öğrencilerin içeri girmesini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılması sosyal medyada gündem oldu.

"12 EYLÜL'DE BİLE POLİS YÜZÜ GÖRMEMİŞTİ"

Olayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'O kelepçe' başlıklı yazısına "12 Eylül döneminde bile polis yüzü görmeyen Boğaziçi Üniversitesi'ne dün polis girdi" diye başladı.

"KELEPÇEYİ ORAYA TAKAN KÖTÜ NİYETLİ"

Takılan kelepçenin çok kötü bir görüntü yarattığını savunan Altaylı, kelepçeyi oraya takan kişinin kötü niyetli olduğunu belirtti. Altaylı ayrıca, kelepçeyi takan kişinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini yazdı.

28 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Güvenlik Şube Müdürlüğü basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan şahıslardan, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİ

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken; gözaltına alınan kişilerden sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu tespit edildi. Diğer 15 kişinin ise dışarıdan destek için geldiği aktarıldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.