Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 tutukluya tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 şüpheli hakkında hazırlanana iddianamede, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.'nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kâbe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatılmıştı. İddianamede, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şahısların resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği, sanıklar Hazar K. ve Sena N.B'nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri belirtilmişti.

AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü aktarılmıştı.

3'ER YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, şüphelilerin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu D. ile Selahattin C.U'nun tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı