Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 tutukluya tahliye kararı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 tutukluya tahliye kararı

17.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:23

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu D. ile Selahattin C.U'nun tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 şüpheli hakkında hazırlanana iddianamede, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.'nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kâbe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatılmıştı. İddianamede, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şahısların resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği, sanıklar Hazar K. ve Sena N.B'nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri belirtilmişti.

AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü aktarılmıştı.

3'ER YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, şüphelilerin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu D. ile Selahattin C.U'nun tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 tutukluya tahliye kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ABDULLAH: Yere serilen atatürkün resmi olsa, sonuc böyle mi olurdu. Olsa atatürkçüler ortalığı yakip yılmaz mi, atatürkçü partililer kaç tane açıklama yapar milleti sokağa cagirmazmiydi, nerde dindarlar
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İPEK: Aklımı okudun ABDULLAH ağzına sağlık
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ÖMER: İyi ödüllendirmişsiniz..
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