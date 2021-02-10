Boğaziçi Üniversitesi mezunu Seray Sever kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kaç yaşında? Seray Sever dizi, filmler neler?

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara karşı tepkisini belirten Seray Sever'e takipçileri ise tepki verdi. Kullanıcılar paylaşıma "Seni takipten çıkarıyorum" yorumunda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Seray Sever kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kaç yaşında? Seray Sever dizi, filmler neler?

BOĞAZIÇI ÜNIVERSİTESİ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEYEN SERAY SEVER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" notunu ekledi. Ancak Seray Sever'in hayranları, paylaşımın ardından büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yorum yaparak Seray Sever'i takipten çıkardığını söyledi. Tepkilerin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Seray Sever'in sponsorundan hediye gelen "Ya hadi işine bak" yazılı tişörtleri paylaşması dikkat çekti.

İstanbul doğumlu Seray Sever, Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketiyle 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı..

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYESİ SERAY SEVER KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever, 27 Şubat 1973 yılında dünyaya geldi.

SERAY SEVER DİZİLERİ NELERDİR?

Yer aldığı diziler

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

Yer aldığı filmler

O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)