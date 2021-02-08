Boğaziçi protestolarına destek veren Beyza Buldağ tutuklandı
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Boğaziçi protestolarına destek veren Beyza Buldağ tutuklandı

08.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:39

Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ tutuklandı. Buldağ, 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile suçlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, tutuklu ve gözaltına alınan öğrencilerle ilgili paylaşımlar yaptığı için İzmir'de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesine sevk edilen Beyza Buldağ, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

'Boğaziçi Dayanışması' isimli Twitter hesabını yönettiği ve paylaşımları gerekçesiyle hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklama talep edilen Buldağ, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLAMA SAYISI 9 OLDU

Boğaziçi protestoları sırasında son olarak Beyza Buldağ'ın da tutuklanmasıyla birlikte, toplam tutuklu sayısı 9 oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü. isimli şahıs İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.

Boğaziçi protestolarına destek veren Beyza Buldağ tutuklandı
Boğaziçi protestolarına destek veren Beyza Buldağ tutuklandı
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