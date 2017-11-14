Boğaziçi Belediyesine İlk Doğalgaz Verildi

DÜZCE(İHA) – Boğaziçi Beldesi doğalgaza kavuştu. Düzenlenen törenle ilk gaz verildi. Vatandaşlar, "Boğaziçi'ne yapılan en iyi hizmet" diyerek hem belediye başkanına hem DERGAZ'a teşekkür ettiler.



Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalarda sona gelindi ve Boğaziçi doğalgaza kavuştu. Düzenlenen törenle beldeye ilk gaz verilirken, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, destek olan siyasilere teşekkür ederek iç hatların tamamlandığını söyledi.



Ercan, "Tam bir yıl önce 18 Ekim 2016 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığında Valimiz Zülki Dağlı, milletvekillerimiz Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in katıldığı toplantıda Boğaziçi'nde doğalgaz verilmesi kararı alındı. 1 yıl içinde bu yatırım kullanılacak hale geldi. AK Parti belediyeciliğinde elzem olan, vatandaşa hizmet noktasında talebimiz vardı. O talebimiz geri çevrilmedi. Yerel işletmemiz olan DERGAZ bünyesinde iç hatlar da tamamlandı. Vatandaşlarımız abone başvurusunda bulunabilirler. Bugün itibariyle gaz verildi. Bu yatırımın bölgemize gelmesi noktasında hava kalitesindeki eksiklik biliniyor. O noktada bu yatırımın alınmasının elzem olduğuna inanıyorum" dedi.



Doğalgaza kavuşan Boğaziçili vatandaşlar doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve DERGAZ Bölge Müdürü Mustafa Doğan yapılan duaların ardından hayırlı olsun dilekleriyle beldeye ilk gazı verdiler. - DÜZCE