Evinde boğazı kesik halde ölü bulunan kadının oğlu gözaltına alındı

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki kadın, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, polis, kadının olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 22 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinin Tepecik semti Boğaziçi Mahallesi'nde, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuz A, bir fabrikada işçi olarak çalışıp, 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sibel A, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

"BEN BENDEN GİTMİŞİM"

Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A, 'Anne' diye feryat ederek, "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı.

KADININ OĞLU KISA SÜRE ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMIŞ

Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN