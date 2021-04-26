Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı
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Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü gemiye müdahale edildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü gemiye müdahale edildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü geminin kurtarıldığını duyurdu. Paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye ivedilikle Kurtarma 8-12 römorkörlerimiz yönlendirildi. Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı" ifadelerine yer verildi.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı
Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı
Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı
Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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