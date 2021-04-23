Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu
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Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yaptığı için tepki çeken Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi. Kendisinin de koronavirüsü hastanede ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Arzu Sabancı, "İnsanlar ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar" ifadelerini kullandı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yaparak takipçilerini evde kalmaları için çağrıda bulundu. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişinin tepkisini çekti.

EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu

"BENİM TEK AMACIM İNSANLARI KORUMAKTI"

Olay yaratan paylaşımının ardından Tuba Kalçık'a konuşan Arzu Sabancı, daha önce kendisinin de hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü hatırlatarak "Çok zor ve acılı bir süreç. İnsanlar zor nefes alarak, ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar. Lütfen herkes kendisini korusun. Allah bu hastalıkla mücadele edenlere de yardım etsin. Benim tek amacım iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı" dedi.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor
Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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